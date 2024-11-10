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Гейлі та Помпео не увійдуть до нової адміністрації Трампа – Reuters

Іван Д'яконовНеділя, 10 листопада 2024, 05:45
Гейлі та Помпео не увійдуть до нової адміністрації Трампа – Reuters
Доналд Трамп. Фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не запросить колишню кандидатку в президенти від Республіканської партії Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео приєднатися до своєї адміністрації.

Джерело: Reuters

Деталі: у суботу Трамп опублікував у соцмережах заяву в якій повідомив, що не буде пропонувати Гейлі та Помпео посади в його майбутній адміністрації. 

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"Я не запрошуватиму колишнього посла Гейлі або колишнього держсекретаря Помпео приєднатися до адміністрації Трампа, яка зараз формується, – написав Трамп у соціальних мережах. "Я дуже ціную нашу попередню співпрацю і я хотів би подякувати їм за їхню службу нашій країні", – додав Трамп.

Зазначається, що Трамп розглядає кандидатів на посаду у своїй адміністрації до своєї інавгурації на пост президента 20 січня.

Читайте більше: Трамп та його команда: хто може зайняти ключові пости у новій адміністрації США

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