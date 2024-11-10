Хейли и Помпео не войдут в новую администрацию Трампа – Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласит бывшего кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли и бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к своей администрации.

Источник: Reuters

Детали: в субботу Трамп опубликовал в соцсетях заявление в котором сообщил, что не будет предлагать Хейли и Помпео должности в его будущей администрации.

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"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая сейчас формируется, – написал Трамп в социальных сетях. "Я очень ценю наше предыдущее сотрудничество и я хотел бы поблагодарить их за службу нашей стране", – добавил Трамп.

Отмечается, что Трамп рассматривает кандидатов на должность в своей администрации до своей инаугурации на пост президента 20 января.

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