Кейт Міддлтон повернулася до виконання королівських обов'язків
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон ввечері 9 листопада вперше повернулася до виконання королівських обов'язків і з'явилася на великому королівському заході після закінчення хіміотерапії.
Джерело: The Sun
Деталі: Принцеса Кейт приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма на щорічному Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-холі в Південному Кенсінгтоні, Лондон.
Подружжя разом з військовослужбовцями, їхніми родинами та іншими гостями віддали шану тим, хто загинув за свою країну.
Протягом усього вечора сяючу Кейт зворушливо підтримував Вільям.
Поки Кейт займалася своїм здоров'ям вдома, її чоловік був поруч з нею, наскільки це було можливо, і лише минулого тижня здійснив свою першу закордонну поїздку з моменту встановлення діагнозу, коли він відвідав Південну Африку.
Передісторія:
- 9 вересня Міддлтон, яка у березні записала проникливе відео, повідомивши, що хвора на рак, знову в такий самий спосіб звернулася до своєї аудиторії. Цього разу - з добрими новинами. 42-річна Кетрін завершила хіміотерапію.
- 10 жовтня Міддлтон після успішної боротьби з раком здійснила першу офіційну публічну появу на людях.