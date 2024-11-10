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Кейт Міддлтон повернулася до виконання королівських обов'язків 

Олена ІвашківНеділя, 10 листопада 2024, 06:52
Кейт Міддлтон повернулася до виконання королівських обов'язків 
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон ввечері 9 листопада вперше повернулася до виконання королівських обов'язків і з'явилася на великому королівському заході після закінчення хіміотерапії.

Джерело: The Sun

Деталі: Принцеса Кейт приєдналася до свого чоловіка принца Вільяма на щорічному Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-холі в Південному Кенсінгтоні, Лондон.

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Подружжя разом з військовослужбовцями, їхніми родинами та іншими гостями віддали шану тим, хто загинув за свою країну.

Протягом усього вечора сяючу Кейт зворушливо підтримував Вільям.

фото: Getty Images
фото: Getty Images

Поки Кейт займалася своїм здоров'ям вдома, її чоловік був поруч з нею, наскільки це було можливо, і лише минулого тижня здійснив свою першу закордонну поїздку з моменту встановлення діагнозу, коли він відвідав Південну Африку.

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