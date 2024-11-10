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Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 ноября 2024, 06:52
Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вечером 9 ноября впервые вернулась к исполнению королевских обязанностей и появилась на большом королевском мероприятии после окончания химиотерапии.

Источник: The Sun

Детали: Принцесса Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на ежегодном Фестивале памяти в Королевском Альберт-холле в Южном Кенсингтоне, Лондон.

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Супруги вместе с военнослужащими, их семьями и другими гостями отдали дань уважения тем, кто погиб за свою страну.

 
фото: Getty Images

На протяжении всего вечера сияющую Кейт трогательно поддерживал Уильям.

Пока Кейт занималась своим здоровьем дома, ее муж был рядом с ней, насколько это было возможно, и только на прошлой неделе совершил свою первую зарубежную поездку с момента установления диагноза, когда он посетил Южную Африку.

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Предыстория:

Великобритания
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