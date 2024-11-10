Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вечером 9 ноября впервые вернулась к исполнению королевских обязанностей и появилась на большом королевском мероприятии после окончания химиотерапии.
Источник: The Sun
Детали: Принцесса Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму на ежегодном Фестивале памяти в Королевском Альберт-холле в Южном Кенсингтоне, Лондон.
Супруги вместе с военнослужащими, их семьями и другими гостями отдали дань уважения тем, кто погиб за свою страну.
На протяжении всего вечера сияющую Кейт трогательно поддерживал Уильям.
Пока Кейт занималась своим здоровьем дома, ее муж был рядом с ней, насколько это было возможно, и только на прошлой неделе совершил свою первую зарубежную поездку с момента установления диагноза, когда он посетил Южную Африку.
Предыстория:
- 9 сентября Миддлтон, которая в марте записала проникновенное видео, сообщив, что больна раком, снова таким же образом обратилась к своей аудитории. На этот раз - с хорошими новостями. 42-летняя Кэтрин завершила химиотерапию.
- 10 октября Миддлтон после успешной борьбы с раком осуществила первое официальное публичное появление на людях.