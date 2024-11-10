Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Польща стала лідером у підтримці України у співвідношенні до ВВП

Іван Д'яконовНеділя, 10 листопада 2024, 07:02
Польща стала лідером у підтримці України у співвідношенні до ВВП
Фото: Getty Images

Польща посіла перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту.

Джерело: сайт Офісу президента Польщі, передає "Суспільне"

Деталі: Згідно з даними, загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% – на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння склала 3,23 мільярда євро (понад 14 мільярдів злотих).

Реклама:

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що в критичні моменти війни його країна діяла швидко і результативно, підтримуючи Україну в найважчі часи.

Дослівно "Суспільне": "Серед важкого озброєння, яке передала Польща, були близько 1 000 одиниць техніки, включаючи танки та бронетранспортери. З майже 800 танків, отриманих Україною, понад 350 було передано саме Польщею, що більше, ніж загальна кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих".

Деталі: Перша партія танків Т-72 була передана Україні у першій половині 2022 року. У січні 2023 року Польща оголосила про передачу сучасних танків Leopard 2A4. 

РЕКЛАМА:

Крім того, були надані десятки польських дронів для ближньої розвідки, сотні дронів-камікадзе та зенітно-ракетні комплекси. Загальна кількість боєприпасів, переданих Україні, перевищила 100 мільйонів одиниць різних типів і калібрів.

Для забезпечення стабільної роботи українських збройних сил Польща також надала 20 000 комплектів Starlink. У польських сервісних центрах обслуговуються танки Leopard, Т-72, PT-91 та гаубиці Krab, які активно використовуються українськими військами.

Окрім військової допомоги, Польща провела або співорганізувала понад 500 навчань для українських військових, зокрема в рамках місії Європейського Союзу EUMAM. Загалом навчання пройшли близько 25 тисяч українських солдатів, серед яких 14,5 тисячі – в рамках європейської місії.

Передісторія:

  • Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал вважає, що підтримка України протягом наступних місяців визначить майбутнє ЄС, адже країни Європи мають зробити більше для захисту Києва та себе після перемоги Дональда Трампа у США.

Польщадопомога Українізброя
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 6 загиблих, серед них дитина

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

Усі новини...
Польща
Туск: США незабаром можуть оголосити дату припинення вогню та гарантії безпеки для України
Туск зустрінеться з лідерами ЄС і НАТО: говоритимуть про війну в Україні
Міністр оборони Польщі відреагував на повідомлення про "мирний план" Трампа
Останні новини
07:32
Росіяни вдарили по гуртожитку у Глухові: 6 загиблих, серед них дитина
07:24
У Брянській області РФ "прилетіло" у ракетний арсенал – ЦПД
06:46
Макрон про дозвіл Україні завдавати ударів вглиб Росії: "Правильне рішення"
06:40
Ліван і "Хезболла" погодилися з пропозицією США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters
06:01
футболВід кумира мільйонів до вигнанця: як Тимощук проміняв батьківщину на "болота"
05:58
відеоГрузинська поліція відтіснила протестувальників і знесла наметове містечко
05:39
Очільник МЗС Нідерландів привітав рішення США надати дозвіл Україні бити по РФ – ЗМІ
05:34
США повідомили Південній Кореї про дозвіл Україні бити по РФ ракетами ATACMS – ЗМІ
04:33
Українська компанія розробила ШІ для безпілотників, який автоматично визначає і вражає цілі
04:06
Так званий "президент" Абхазії подав у відставку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: