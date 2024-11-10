Польща стала лідером у підтримці України у співвідношенні до ВВП

Польща посіла перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту.

Джерело: сайт Офісу президента Польщі, передає "Суспільне"

Деталі: Згідно з даними, загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% – на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння склала 3,23 мільярда євро (понад 14 мільярдів злотих).

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Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що в критичні моменти війни його країна діяла швидко і результативно, підтримуючи Україну в найважчі часи.

Дослівно "Суспільне": "Серед важкого озброєння, яке передала Польща, були близько 1 000 одиниць техніки, включаючи танки та бронетранспортери. З майже 800 танків, отриманих Україною, понад 350 було передано саме Польщею, що більше, ніж загальна кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих".

Деталі: Перша партія танків Т-72 була передана Україні у першій половині 2022 року. У січні 2023 року Польща оголосила про передачу сучасних танків Leopard 2A4.

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Крім того, були надані десятки польських дронів для ближньої розвідки, сотні дронів-камікадзе та зенітно-ракетні комплекси. Загальна кількість боєприпасів, переданих Україні, перевищила 100 мільйонів одиниць різних типів і калібрів.

Для забезпечення стабільної роботи українських збройних сил Польща також надала 20 000 комплектів Starlink. У польських сервісних центрах обслуговуються танки Leopard, Т-72, PT-91 та гаубиці Krab, які активно використовуються українськими військами.

Окрім військової допомоги, Польща провела або співорганізувала понад 500 навчань для українських військових, зокрема в рамках місії Європейського Союзу EUMAM. Загалом навчання пройшли близько 25 тисяч українських солдатів, серед яких 14,5 тисячі – в рамках європейської місії.

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