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Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 ноября 2024, 07:02
Польша стала лидером в поддержке Украины по отношению к ВВП
Фото: Getty Images

Польша заняла первое место среди всех стран по объемам помощи Украине по отношению к собственному валовому внутреннему продукту.

Источник: сайт Офиса президента Польши, передает "Суспільне"

Детали: Согласно данным, общая помощь Польши составляет 4,91% от ВВП страны, из которых 0,71% направлено на военную поддержку Украины, а 4,2% – на помощь беженцам. Общая стоимость переданного вооружения составила 3,23 миллиарда евро (более 14 миллиардов злотых).

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Президент Польши Анджей Дуда отметил, что в критические моменты войны его страна действовала быстро и результативно, поддерживая Украину в самые тяжелые времена.

Дословно: "Среди тяжелого вооружения, которое передала Польша, были около 1 000 единиц техники, включая танки и бронетранспортеры. Из почти 800 танков, полученных Украиной, более 350 было передано именно Польшей, что больше, чем общее количество танков от США, Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии и Испании вместе взятых".

Детали: Первая партия танков Т-72 была передана Украине в первой половине 2022 года. В январе 2023 года Польша объявила о передаче современных танков Leopard 2A4.

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Кроме того, были предоставлены десятки польских дронов для ближней разведки, сотни дронов-камикадзе и зенитно-ракетные комплексы. Общее количество боеприпасов, переданных Украине, превысило 100 миллионов единиц различных типов и калибров.

Для обеспечения стабильной работы украинских вооруженных сил Польша также предоставила 20 000 комплектов Starlink. В польских сервисных центрах обслуживаются танки Leopard, Т-72, PT-91 и гаубицы Krab, которые активно используются украинскими войсками.

Кроме военной помощи, Польша провела или соорганизовала более 500 учений для украинских военных, в частности в рамках миссии Европейского Союза EUMAM. В целом обучение прошли около 25 тысяч украинских солдат, среди которых 14,5 тысячи – в рамках европейской миссии.

Дословно: "На основе межправительственного соглашения Польша также предложила подготовить украинских добровольцев на польских полигонах, но эти тренировки пока не начались по причинам, зависящим от украинской стороны".

Предыстория:

  • Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС, ведь страны Европы должны сделать больше для защиты Киева и себя после победы Дональда Трампа в США.

Польшапомощь Украинеоружие
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