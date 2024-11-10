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На Запоріжжі окупанти поранили 58-річну жінку

Олена ІвашківНеділя, 10 листопада 2024, 07:24
На Запоріжжі окупанти поранили 58-річну жінку
фото: Федоров у Telegram

9 листопада 58-річна жінка дістала поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

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Війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів, застосували 239 БпЛА різної модифікації, 7 разів обстріляли область з РСЗВ та зробили 193 артилерійські удари.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

ЗапоріжжяЗапорізька область
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