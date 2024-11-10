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На Запорожье оккупанты ранили 58-летнюю женщину

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 ноября 2024, 07:24
На Запорожье оккупанты ранили 58-летнюю женщину
фото: Федоров в Telegram

9 ноября 58-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Детали: В течение суток оккупанты нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

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Войска РФ совершили 13 авиационных ударов, применили 239 БПЛА различной модификации, 7 раз обстреляли область из РСЗО и сделали 193 артиллерийских удара.

Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

ЗапорожьеЗапорожская область
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