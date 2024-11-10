На Запорожье оккупанты ранили 58-летнюю женщину
Воскресенье, 10 ноября 2024, 07:24
9 ноября 58-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Детали: В течение суток оккупанты нанесли 452 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.
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Войска РФ совершили 13 авиационных ударов, применили 239 БПЛА различной модификации, 7 раз обстреляли область из РСЗО и сделали 193 артиллерийских удара.
Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.