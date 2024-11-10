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КМВА: Над столицею збили півтора десятка ворожих БпЛА

Олена ІвашківНеділя, 10 листопада 2024, 07:35
КМВА: Над столицею збили півтора десятка ворожих БпЛА
фото: Наєв у Telegram

Сили оборони знешкодили різними способами біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих. 

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Чергова тривожна ніч для столиці України. Збройні сили рф продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин". 

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Деталі: Попко наголосив, що останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Але і Сили оборони України ефективно реагують на нові виклики. 

КМДАКиївШахедвійна
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