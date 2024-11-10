КГВА: Над столицей сбили полтора десятка вражеских БпЛА

Силы обороны обезвредили различными способами около полутора десятков вражеских БпЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Очередная тревожная ночь для столицы Украины. Вооруженные силы рф продолжают террор мирных населенных пунктов, а Киев у врага остается на первом месте в списке. Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов".

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Детали: Попко отметил, что в последнее время противник начал менять тактику применения своих беспилотников. Но и Силы обороны Украины эффективно реагируют на новые вызовы.