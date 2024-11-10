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ЗСУ за добу знешкодили понад 1 300 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб

Іван Д'яконовНеділя, 10 листопада 2024, 07:42
ЗСУ за добу знешкодили понад 1 300 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб
Ілюстративне фото: Getty Images

Сили оборони за минулу добу знешкодили понад 1,3 тисячі загарбників, 11 танків та 31 артилерійських системи. 

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 708890 (+1350) осіб, 
  • танків – 9249 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 18726 (+29) од,
  • артилерійських систем – 20280 (+31) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО – 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
  • крилаті ракети – 2634 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
  • спеціальна техніка – 3604 (+0).

Дані уточнюються.

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