ЗСУ за добу знешкодили понад 1 300 окупантів та знищили 11 танків – Генштаб
Неділя, 10 листопада 2024, 07:42
Сили оборони за минулу добу знешкодили понад 1,3 тисячі загарбників, 11 танків та 31 артилерійських системи.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 708890 (+1350) осіб,
- танків – 9249 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 18726 (+29) од,
- артилерійських систем – 20280 (+31) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
- крилаті ракети – 2634 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
- спеціальна техніка – 3604 (+0).
Дані уточнюються.