ВСУ за сутки обезвредили более 1 300 оккупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб
Воскресенье, 10 ноября 2024, 07:42
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более 1,3 тысячи захватчиков, 11 танков и 31 артиллерийскую систему.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 708890 (+1350) человек,
- танков – 9249 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 18726 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 20280 (+31) ед,
- РСЗО – 1245 (+0) ед,
- средства ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44),
- крылатые ракеты – 2634 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28683 (+122) ед,
- специальная техника – 3604 (+0).
Данные уточняются.