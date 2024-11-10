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ВСУ за сутки обезвредили более 1 300 оккупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб

Иван ДьяконовВоскресенье, 10 ноября 2024, 07:42
ВСУ за сутки обезвредили более 1 300 оккупантов и уничтожили 11 танков – Генштаб
Иллюстративное фото: Getty Images

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили более 1,3 тысячи захватчиков, 11 танков и 31 артиллерийскую систему.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 708890 (+1350) человек,
  • танков – 9249 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 18726 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 20280 (+31) ед,
  • РСЗО – 1245 (+0) ед,
  • средства ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18619 (+44),
  • крылатые ракеты – 2634 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28683 (+122) ед,
  • специальная техника – 3604 (+0).

Данные уточняются.

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