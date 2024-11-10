Мер Москви заявив про атаку 32 безпілотників: в аеропортах ввели план "Ковёр"
Вранці 10 листопада мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку 32 безпілотників на столицю РФ.
Джерело: Собянін у Telegram, Telegram-канал Shot
Деталі: Мер Москви написав, що російські сили ППО в Раменському міському окрузі нібито відбили атаку двох безпілотників, що летіли на Москву.
Через кілька хвилин він додав, що збито ще два безпілотники.
Водночас російські ЗМІ повідомили про план "Ковёр", який запровадили в московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу атаки БПЛА.
Наразі кілька рейсів, що летять до Москви, перебувають у зоні очікування, ще кілька затримано.
Оновлено: До 9 ранку атака безпілотників продовжувалася, і Собянін вже повідомив про "32 збитих безпілотників", які летіли на Москву.
Наразі про постраждалих або руйнування інформації немає.