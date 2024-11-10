Мер Москви заявив про атаку 32 безпілотників: в аеропортах ввели план "Ковёр"

Вранці 10 листопада мер Москви Сергій Собянін повідомив про атаку 32 безпілотників на столицю РФ.

Джерело: Собянін у Telegram, Telegram-канал Shot

Деталі: Мер Москви написав, що російські сили ППО в Раменському міському окрузі нібито відбили атаку двох безпілотників, що летіли на Москву.

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Через кілька хвилин він додав, що збито ще два безпілотники.

Водночас російські ЗМІ повідомили про план "Ковёр", який запровадили в московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу атаки БПЛА.

Наразі кілька рейсів, що летять до Москви, перебувають у зоні очікування, ще кілька затримано.

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Оновлено: До 9 ранку атака безпілотників продовжувалася, і Собянін вже повідомив про "32 збитих безпілотників", які летіли на Москву.

Наразі про постраждалих або руйнування інформації немає.