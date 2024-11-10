Мэр Москвы заявил об атаке 32 беспилотников: в аэропортах ввели план "Ковер"

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке 32 беспилотников на столицу РФ.

Источник: Собянин в Telegram, Telegram-канал Shot

Детали: Мэр Москвы написал, что российские силы ПВО в Раменском городском округе якобы отбили атаку двух беспилотников, летевших на Москву.

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Через несколько минут он написал, что сбиты еще два беспилотника.

В то же время российские СМИ сообщили о плане "Ковёр", который ввели в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы атаки БПЛА.

Сейчас несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, еще несколько задержаны.

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Обновлено: К 9 утра атака беспилотников продолжалась, и Собянин уже сообщил о "32 сбитых беспилотниках", которые летели на Москву.

Сейчас о пострадавших или разрушениях информации нет.