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Мэр Москвы заявил об атаке 32 беспилотников: в аэропортах ввели план "Ковер"

Алена Ивашкив, Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 08:51
Мэр Москвы заявил об атаке 32 беспилотников: в аэропортах ввели план Ковер
Скриншот flightradar24

Утром 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке 32 беспилотников на столицу РФ. 

Источник: Собянин в Telegram, Telegram-канал Shot

Детали: Мэр Москвы написал, что российские силы ПВО в Раменском городском округе якобы отбили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. 

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Через несколько минут он написал, что сбиты еще два беспилотника.

В то же время российские СМИ сообщили о плане "Ковёр", который ввели в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы атаки БПЛА. 

Сейчас несколько рейсов, летящих в Москву, находятся в зоне ожидания, еще несколько задержаны.

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Обновлено: К 9 утра атака беспилотников продолжалась, и Собянин уже сообщил о "32 сбитых беспилотниках", которые летели на Москву.

Сейчас о пострадавших или разрушениях информации нет.

Росcиябеспилотники
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