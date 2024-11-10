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AP: Трамп перемагає в усіх "хитких" штатах і отримує 312 голосів виборників

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 09:08
AP: Трамп перемагає в усіх хитких штатах і отримує 312 голосів виборників
getty images

Дональд Трамп отримує більшість голосів в Аризоні – останньому із семи так званих хитких штатів, які не мають сталих тенденцій до голосування за демократів чи республіканців – і закріплює перемогу на виборах президента США.

Джерело: AP, "Європейська правда"

Деталі: У разі перемоги в Аризоні Трамп отримує ще 11 голосів у колегії виборників і загалом 312 голосів, тоді як його опонентка від Демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс – 226.

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Із перемогою в Аризоні Дональд Трамп здобуває виборників в усіх семи "хитких" штатах. Шість із них, включно з Аризоною, у 2020 році віддали більшість голосів демократу Джо Байдену.

Аризона тривалий час вважалась "червоним" штатом, але попередні президентські вибори, коли Байден уперше із 1996 року переміг там, перевела її до "хитких".

Про перемогу Дональда Трампа стало відомо ще в ніч після виборів 6 листопада, коли він отримував понад 270 голосів виборників. Наступного дня Камала Гарріс визнала поразку і привітала Трампа з перемогою.

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Президент США Джо Байден наступного тижня зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, що є частиною процедури передання влади.

Дивіться також відео "ЄвроПравди": Перемога Трампа: все про наслідки для України.

Трампвибори
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