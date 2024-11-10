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AP: Трамп побеждает во всех «шатких» штатах и получает 312 голосов выборщиков

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 09:08
AP: Трамп побеждает во всех «шатких» штатах и получает 312 голосов выборщиков
getty images

Дональд Трамп получает большинство голосов в Аризоне – последнем из семи так называемых колеблющихся штатов, которые не имеют устойчивых тенденций к голосованию за демократов или республиканцев – и закрепляет победу на выборах президента США.

Источник: AP, "Европейская правда"

Детали: В случае победы в Аризоне Трамп получает еще 11 голосов в коллегии выборщиков и в целом 312 голосов, тогда как его оппонентка от Демократической партии, вице-президент США Камала Харрис – 226.

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С победой в Аризоне Дональд Трамп получает выборщиков во всех семи "колеблющихся" штатах. Шесть из них, включая Аризону, в 2020 году отдали большинство голосов демократу Джо Байдену.

Аризона долгое время считалась "красным" штатом, но предыдущие президентские выборы, когда Байден впервые с 1996 года победил там, перевела ее в "колеблющиеся".

О победе Дональда Трампа стало известно еще в ночь после выборов 6 ноября, когда он получал более 270 голосов выборщиков. На следующий день Камала Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой.

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Президент США Джо Байден на следующей неделе встретится с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете, что является частью процедуры передачи власти.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.

Трампвиборы
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