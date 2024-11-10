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Росіяни атакували Харків

Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 10:15
Росіяни атакували Харків
ілюстративне фото УП

Вранці 10 листопада Росія атакувала Харків.

Джерело: Повітряні сили, мер Харкова Ігор Терехов

Деталі: Спершу військові попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на  Харківщині та закликали мешканців міста негайно перейти в укриття.

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Згодом Терехов повідомив про вибух у Харкові та попередив, що можливі інші удари по місту.

Оновлено: За словами Терехова, приліт стався у лісосмузі. Постраждалих немає.

За даними ОВА – зафіксоване влучання в Київському районі Харкова. 

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Харків
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