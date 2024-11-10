Россияне атаковали Харьков

Утром 10 ноября Россия атаковала Харьков.

Источник: Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов

Детали: Сначала военные предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине и призвали жителей города немедленно перейти в укрытие.

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Впоследствии Терехов сообщил о взрыве в Харькове и предупредил, что возможны другие удары по городу.

Обновлено: По словам Терехова, прилет произошел в лесополосе. Пострадавших нет.

По данным ОВА - зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.