Россияне атаковали Харьков
Воскресенье, 10 ноября 2024, 10:15
Утром 10 ноября Россия атаковала Харьков.
Источник: Воздушные силы, мэр Харькова Игорь Терехов
Детали: Сначала военные предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине и призвали жителей города немедленно перейти в укрытие.
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Впоследствии Терехов сообщил о взрыве в Харькове и предупредил, что возможны другие удары по городу.
Обновлено: По словам Терехова, прилет произошел в лесополосе. Пострадавших нет.
По данным ОВА - зафиксировано попадание в Киевском районе Харькова.
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