Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Премія "УП 100". Купити квитки

Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів: ППО знищила 62 БпЛА

Валентина РоманенкоНеділя, 10 листопада 2024, 09:31
Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів: ППО знищила 62 БпЛА
ілюстративне фото ЗСУ

В ніч на неділю Росія запустила по Україні 145 дронів, протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА, 67 безпілотників локаційно втрачені, 10 – залетіли на територію Молдови, Білорусі та РФ.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у соцмережах

Дослівно: "У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною кількістю БпЛА!".

Реклама:

Деталі: Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –РФ., мис Чауда – тимчасово окупований Крим.

Повідомляється, що станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

РЕКЛАМА:

Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.

Шахедбезпілотники
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У соцмережі злили відео з меседжем "ТЦК стріляє по людях": поліція спростовує

Уряд затвердив дату початку виплати "тисячі Зеленського"

Уряд оновив критерії бронювання та визначення критичних підприємств

Державіація розглядає поетапне відкриття неба України для авіаперельотів – Reuters

відеоНа Закарпатті колишній військовий влаштував стрілянину біля ТЦК

СБУ виявила російського "крота" у лавах Сил спецоперацій: підполковника арештували

Усі новини...
ISW: Армія РФ не зможе нескінченно довго нести значні втрати, заради обмежених перемог
Мер Москви заявив про атаку 32 безпілотників: в аеропортах ввели план "Ковёр"
У суботу на фронті сталося півтори сотні зіткнень, найбільше – на Курахівському напрямку
Росіяни атакують Харків
Останні новини
15:42
У США стурбовані через кандидатку Трампа на посаду директора Нацрозвідки – ЗМІ
15:41
За рік Пентагон отримав понад 700 повідомлень про НЛО: що вдалося з'ясувати
15:39
ChatGPT для Windows став доступним користувачам без підписки
15:31
Україна отримає мільярд доларів від Світового банку та ще кошти від ЄС - Шмигаль
15:18
Bloomberg: Шольц і Путін поговорять у п’ятницю вперше за майже 2 роки
15:17
АРМА продаватиме білоруський калій за півмільярда
15:00
За незаконні розкопки в Керчі оголосили підозру археологу з російського "Ермітажу"
14:50
Акції "Київстару" можуть розмістити у США для купівлі вже наступного року – Reuters
14:41
Історичний дороговказ: Кабмін схвалив стратегію розвитку сільського господарства
14:34
фотоЕкспосадовець Держказначейства задекларував понад $60 млн: прокуратура почала розслідування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: