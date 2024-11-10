Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів: ППО знищила 62 БпЛА

В ніч на неділю Росія запустила по Україні 145 дронів, протиповітряна оборона знищила 62 ворожих БпЛА, 67 безпілотників локаційно втрачені, 10 – залетіли на територію Молдови, Білорусі та РФ.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у соцмережах

Дослівно: "У ніч на 10 листопада 2024 року (із 20.00 9 листопада) противник атакував рекордною кількістю БпЛА!".

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Деталі: Протягом ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід 145-ти повітряних цілей – ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ –РФ., мис Чауда – тимчасово окупований Крим.

Повідомляється, що станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

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Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв, потерпілим надається допомога.