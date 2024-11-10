Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов: ПВО уничтожила 62 БпЛА

В ночь на воскресенье Россия запустила по Украине 145 дронов, противовоздушная оборона уничтожила 62 вражеских БпЛА, 67 беспилотников локально потеряны, 10 - залетели на территорию Молдовы, Беларуси и РФ.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в соцсетях

Дословно: "В ночь на 10 ноября 2024 года (с 20.00 9 ноября) противник атаковал рекордным количеством БпЛА!".

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Детали: В течение ночи радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 145-ти воздушных целей - ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск -РФ, мыс Чауда - временно оккупированный Крым.

Сообщается, что по состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

67 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще 10 российских БпЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ.

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В результате атаки оккупантов пострадала Одесская область и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома и частные владения, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.