Міністр оборони Британії: Україна надихнула мого сина піти в армію

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його син Алекс вирішив долучитись до британського війська, надихнувшись бажанням українців захищати свою батьківщину від російської агресії.

Джерело: Гілі в інтерв’ю The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: За словами британського міністра, який представляє Лейбористську партію, про своє бажання служити в армії його син розповів незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Коли Путін ввів війська в лютому 2022 року, наступного дня ми разом обідали, і він (Алекс. – Ред.) сказав мені: "Тату, якби я був українцем, я б сьогодні пішов служити". І дуже скоро після цього він прийшов до мене та матері й сказав: "Я хочу піти в армію. Я хочу бути резервістом", – розповідає Гілі.

За його словами, Алексом – який зараз є піхотинцем в армійському резерві – керує бажання захищати свою країну.

"Це трохи старомодно, але він буде говорити про короля і країну. Це визнання того, що в нашій країні та в тому, що ми відстоюємо, є щось фундаментально важливе, що він хоче допомогти захистити", – вважає глава британського Міноборони.

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Гілі розповів, що після того, як його син пішов в армію, він краще розуміє родини, де є військовослужбовці, які можуть загинути під час несення служби в зонах конфлікту.

Нагадаємо, що Джон Гілі був із візитом в Україні у травні – ще до перемоги лейбористів на виборах у Британії, а також через менш як два дні після свого призначення в липні.

Нещодавно ЗМІ писали, що, на думку Києва, відносини з Великою Британією погіршились після приходу Лейбористської партії на чолі з Кіром Стармером до влади.