Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Міністр оборони Британії: Україна надихнула мого сина піти в армію

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 10:40
Міністр оборони Британії: Україна надихнула мого сина піти в армію
гілі, скриншот

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його син Алекс вирішив долучитись до британського війська, надихнувшись бажанням українців захищати свою батьківщину від російської агресії.

Джерело: Гілі в інтерв’ю The Telegraph, "Європейська правда"

Деталі: За словами британського міністра, який представляє Лейбористську партію, про своє бажання служити в армії його син розповів незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:

"Коли Путін ввів війська в лютому 2022 року, наступного дня ми разом обідали, і він (Алекс. – Ред.) сказав мені: "Тату, якби я був українцем, я б сьогодні пішов служити". І дуже скоро після цього він прийшов до мене та матері й сказав: "Я хочу піти в армію. Я хочу бути резервістом", – розповідає Гілі.

За його словами, Алексом – який зараз є піхотинцем в армійському резерві – керує бажання захищати свою країну.

"Це трохи старомодно, але він буде говорити про короля і країну. Це визнання того, що в нашій країні та в тому, що ми відстоюємо, є щось фундаментально важливе, що він хоче допомогти захистити", – вважає глава британського Міноборони.

РЕКЛАМА:

Гілі розповів, що після того, як його син пішов в армію, він краще розуміє родини, де є військовослужбовці, які можуть загинути під час несення служби в зонах конфлікту.

Нагадаємо, що Джон Гілі був із візитом в Україні у травні – ще до перемоги лейбористів на виборах у Британії, а також через менш як два дні після свого призначення в липні.

Нещодавно ЗМІ писали, що, на думку Києва, відносини з Великою Британією погіршились після приходу Лейбористської партії  на чолі з Кіром Стармером до влади.

Велика БританіяарміяЗбройні сили
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Українська правда" представить свій другий в історії рейтинг лідерів — сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

Київ | 20 листопада
КУПИТИ КВИТКИ
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російський удар по Одесі: Відомо про 55 поранених, з них троє у вкрай важкому стані

У Балтійському морі між Литвою та Швецією пошкодили ще один кабель зв’язку

Радник Трампа назвав дозвіл на удари по Росії "кроком до ескалації"

У вівторок в Україні будуть діяти графіки відключення світла

Умєров: Російська армія нарощує сили і створює нові бригади

фотоУ Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти від правосуддя в ЄС

Усі новини...
Велика Британія
Командувач армії Британії: Росія у жовтні втратила рекордну кількість військових
Кейт Міддлтон повернулася до виконання королівських обов'язків 
ЗМІ: Україна розчарувалася Британією через її небажання давати зброю
Останні новини
01:08
Сибіга: Масований ракетний удар Росії – відповідь спробам домовитися з Путіним про мир
00:52
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:36
На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
00:22
ЗМІ: У Глухові на Сумщині пролунав вибух, імовірне влучання ворожого безпілотника
00:08
Орбан знявся з виборів президента Румунії
00:00
Росія атакувала Запоріжжя більш ніж десятьма безпілотниками, є перебої зі світлом
23:52
футболШевченко увійшов у десятку найкращих гравців італійської Серії А у 21 сторіччі
23:48
Глава МЗС Польщі не розуміє, чому Угорщина відмовляється допомагати Україні
23:40
"Мої сини – це мій світ. Половина світу померла". Як чоловіки переживають загибель своїх дітей
23:37
Боррель: Путін не готовий до переговорів через 4000 днів війни
Усі новини...
Реклама:
Реклама: