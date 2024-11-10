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Министр обороны Британии: Украина вдохновила моего сына пойти в армию

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 10:40
Министр обороны Британии: Украина вдохновила моего сына пойти в армию
гили, скриншот

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его сын Алекс решил присоединиться к британской армии, вдохновившись желанием украинцев защищать свою родину от российской агрессии.

Источник: Гили в интервью The Telegraph, "Европейская правда"

Детали: По словам британского министра, представляющего Лейбористскую партию, о своем желании служить в армии его сын рассказал вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину.

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"Когда Путин ввел войска в феврале 2022 года, на следующий день мы вместе обедали, и он (Алекс. – Ред.) сказал мне: "Папа, если бы я был украинцем, я бы сегодня пошел служить". И очень скоро после этого он пришел ко мне и матери и сказал: "Я хочу пойти в армию. Я хочу быть резервистом", – рассказывает Гили.

По его словам, Алексом – который сейчас является пехотинцем в армейском резерве – руководит желание защищать свою страну.

"Это немного старомодно, но он будет говорить о короле и стране. Это признание того, что в нашей стране и в том, что мы отстаиваем, есть что-то фундаментально важное, что он хочет помочь защитить", – считает глава британского Минобороны.

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Гили рассказал, что после того, как его сын пошел в армию, он лучше понимает семьи, где есть военнослужащие, которые могут погибнуть во время несения службы в зонах конфликта.

Напомним, что Джон Гили был с визитом в Украине в мае – еще до победы лейбористов на выборах в Британии, а также менее чем через два дня после своего назначения в июле.

Недавно СМИ писали, что, по мнению Киева, отношения с Великобританией ухудшились после прихода Лейбористской партии во главе с Киром Стармером к власти.

ВеликобританияармияВооруженные силы
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