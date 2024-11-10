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Пранкер змусив учителів у РФ робити патріотичні шапочки з фольги – міністерство їх похвалило

Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 12:03
Пранкер змусив учителів у РФ робити патріотичні шапочки з фольги – міністерство їх похвалило
усі фото: бохан

Білоруський пранкер Владислав Бохан від імені "Єдиної Росії" змусив учителів у Воронезькій області зробити шапочки з фольги - у межах "патріотичного майстер-класу "Шолом Вітчизни" - у міністерстві їх похвалили.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Пранкер розіслав до шкіл області "розпорядження" про проведення майстер-класу від імені чиновника з регіонального відділення "Єдиної Росії", а також інструкцію з виготовлення шапочок із фольги.

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В акції взяли участь вчителі семи шкіл Воронезької області.

 

Регіональне міністерство освіти похвалило вчителів, які хоч і "через недоречний жарт", але "продемонстрували свій патріотичний настрій, високу старанність і креативний підхід до будь-якого завдання".

 

Довідково: Бохан уже проводив схожі акції. У 2022 році він зажадав від керівництва школи в місті Клин провести суботник і сфотографуватися з плакатом "Один народ, одна нація, один праVитель".

РосіяпропагандаПутін
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