Пранкер заставил учителей в РФ делать патриотические шапочки из фольги – министерство их похвалило

Беларусский пранкер Владислав Бохан от имени "Единой России" заставил учителей в Воронежской области сделать шапочки из фольги — в рамках "патриотического мастер-класса "Шлем Отечества" – в министерстве их похвалили.

Источник: "Медуза"

Детали: Пранкер разослал в школы области "распоряжение" о проведении мастер-класса от лица чиновника из регионального отделения "Единой России", а также инструкцию по изготовлению шапочек из фольги.

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В акции приняли участие учителя семи школ Воронежской области.

Региональное министерство образования похвалило учителей, хоть и "из-за неуместной шутки", но "продемонстрировали свой патриотический настрой, высокую исполнительность и креативный подход к любой задаче".

Справка: Бохан уже проводил похожие акции. В 2022 году он потребовал от руководства школы в городе Клин провести субботник и сфотографироваться с плакатом "Один народ, одна нация, один праVитель".