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На Курщині ССО успішно зайшли в тил ворога і знищили 14 російських вояк

Валентина РоманенкоНеділя, 10 листопада 2024, 12:37
На Курщині ССО успішно зайшли в тил ворога і знищили 14 російських вояк
скриншот

У Курській області РФ бійці Сил спеціальних операцій під час заходу в тил ворога знищили 14 російських солдатів та трьох захопили в полон.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "У результаті успішних дій в тилу ворога воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон.

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Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце".

Деталі: На відео зафіксовано, як спецпризначенці дістають з підземних "нір" (бліндажів) російських вояків та фрагменти стрілецького бою.

ССОКурська область війна
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