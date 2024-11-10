На Курщине ССО успешно зашли в тыл врага и уничтожили 14 российских вояк
Воскресенье, 10 ноября 2024, 12:37
В Курской области РФ бойцы Сил специальных операций во время захода в тыл врага уничтожили 14 российских солдат и троих захватили в плен.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "В результате успешных действий в тылу врага воины ССО уничтожили 14 оккупантов и троих захватили в плен.
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Всем, кто принял правильное решение и сдался, была оказана домедицинская помощь, их доставили в безопасное место".
Детали: На видео зафиксировано, как спецназовцы достают из подземных "нор" (блиндажей) российских вояк и фрагменты стрелкового боя.