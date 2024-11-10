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Глава МЗС Франції: "Трамп надто мудрий, щоб полишити Україну"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 10 листопада 2024, 13:41
Глава МЗС Франції: Трамп надто мудрий, щоб полишити Україну
барро, фото: twitter

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро висловив сподівання, що обраний президент США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України попри свої попередні заяви.

Джерело: Барро в інтерв’ю Le Parisien, "Європейська правда"

Деталі: На думку глави МЗС Франції, Трамп "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

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"(Він. – Ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу", – додав він.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп заявив, що знайде рішення для припинення війни в Україні "за 24 години", але не пояснив, як він це зробить.

За інформацією The Wall Street Journal, в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.

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На цьому тлі лідери ЄС на зустрічі в Будапешті обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США.

ФранціяТрампУкраїнавійна
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