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Глава МИД Франции: «Трамп слишком мудрый, чтобы оставить Украину»

Олег Павлюк, Роман ПетренкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 13:41
Глава МИД Франции: «Трамп слишком мудрый, чтобы оставить Украину»
барро, фото: twitter

Французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро выразил надежду, что избранный президент США Дональд Трамп не откажется от поддержки Украины, несмотря на свои предыдущие заявления.

Источник: Барро в интервью Le Parisien, "Европейская правда"

Детали: По мнению главы МИД Франции, Трамп "слишком мудрый, чтобы согласиться на то, что станет крупнейшей территориальной аннексией за последние 75 лет".

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"(Он. – Ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего, с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира", – добавил он.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявил, что найдет решение для прекращения войны в Украине "за 24 часа", но не объяснил, как он это сделает.

По информации The Wall Street Journal, в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

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На этом фоне лидеры ЕС на встрече в Будапеште обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

ФранцияТрампУкраинавойна
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