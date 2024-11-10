NYT: 50 тисяч військових Росії й КНДР готуються до масштабного наступу на Курщині

За даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Джерело: The New York Times із посиланням на українських та американських посадовців

Деталі: За словами американських офіційних осіб, наразі російські війська атакують українські позиції в Курській області ракетними ударами і артилерійським вогнем, але вони ще не розпочали масштабного наступу.

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Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

Зазначається, що наразі північнокорейці тренуються разом з російськими військами в крайній західній частині Курської області.

Як ідеться в матеріалі, деякі американські військові та розвідники стали більш песимістичними щодо загальних перспектив України, відзначаючи, що Росія неухильно завойовує позиції як у Курській області, так і на сході України. Посадовці кажуть, що ці невдачі частково є наслідком неспроможності України вирішити критичну проблему недостатньої кількості військових.

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Один західний чиновник сказав, що несподіване вторгнення України в Курську область у серпні послабило її сили на всьому полі бою на сході України, зробивши їх вразливими перед російським наступом. Але цей чиновник, а також американські посадовці заявили, що Україна все ще має сильну оборону в Курській області і, можливо, зможе утримати ці території, принаймні на деякий час.

Західні та українські офіційні особи заявили, що прибуття північнокорейських військ є серйозною ескалацією після більш ніж двох років війни.

За даними американських офіційних осіб, Північна Корея відправила понад 10 000 солдатів воювати за Росію в Курській області. Ці війська носять російську форму і були екіпіровані Москвою, але, ймовірно, воюватимуть у складі своїх власних окремих підрозділів.

Українські офіційні особи заявили, що Москва поставила північнокорейським військам кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети і реактивні гранатомети.

За словами американських чиновників, Росія навчала північнокорейців артилерійському вогню, базовій піхотній тактиці і, що особливо важливо, зачистці окопів. Ця підготовка свідчить про те, що принаймні частина північнокорейських сил буде задіяна у лобових атаках на українські окопані оборонні позиції.

Український посадовець повідомив, що північнокорейські війська були розділені на дві групи – штурмову групу і групу підтримки, яка допоможе забезпечити безпеку на території, відвойованій у українських сил.

Американські офіційні особи вважають, що українські війська буде важко витіснити, а російські та північнокорейські війська, ймовірно, зазнають великих втрат, подібних до тих, яких зазнала Росія на сході України. Американські та британські військові аналітики оцінюють поточну кількість загиблих і поранених російських військовослужбовців у середньому в понад 1200 осіб на день.

Північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без використання бронетехніки. А нинішня українська тактика артилерійських обстрілів і атак безпілотників виявилася руйнівною для незахищених російських військ, пише видання.

Тим не менш, якщо Росія набере обертів, вона може не зупинитися на своєму кордоні, а спробувати відтіснити українські війська ще далі. За словами представників американського оборонного відомства, незрозуміло, чи дасть уряд Північної Кореї дозвіл своїм військам на проведення тривалих операцій в Україні, чи вони призначені лише для контрнаступу в Курській області. Деякі американські чиновники вважають, що Північна Корея може віддати наказ своїм військам зупинитися на кордоні, поки російські війська просуваються вглиб України.

Представники американського оборонного відомства заявили, що не знають, чи надішле Північна Корея додаткове підкріплення. За словами високопоставленого українського чиновника, українська розвідка прогнозувала, що Північна Корея може надіслати до 100 тисяч військових.