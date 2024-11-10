NYT: 50 тысяч военных России и КНДР готовятся к масштабному наступлению в Курской области

По данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.

Источник: The New York Times со ссылкой на украинских и американских чиновников

Детали: По словам американских официальных лиц, сейчас российские войска атакуют украинские позиции в Курской области ракетными ударами и артиллерийским огнем, но они еще не начали масштабного наступления.

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Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.

Отмечается, что сейчас северокорейцы тренируются вместе с российскими войсками в крайней западной части Курской области.

Как говорится в материале, некоторые американские военные и разведчики стали более пессимистичными относительно общих перспектив Украины, отмечая, что Россия неуклонно завоевывает позиции как в Курской области, так и на востоке Украины. Чиновники говорят, что эти неудачи частично являются следствием неспособности Украины решить критическую проблему недостаточного количества военных.

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Один западный чиновник сказал, что неожиданное вторжение Украины в Курскую область в августе ослабило ее силы на всем поле боя на востоке Украины, сделав их уязвимыми перед российским наступлением. Но этот чиновник, а также американские чиновники заявили, что Украина все еще имеет сильную оборону в Курской области и, возможно, сможет удержать эти территории, по крайней мере на некоторое время.

Западные и украинские официальные лица заявили, что прибытие северокорейских войск является серьезной эскалацией после более чем двух лет войны. По данным американских официальных лиц, Северная Корея отправила более 10 тысяч солдат воевать за Россию в Курской области. Эти войска носят российскую форму и были экипированы Москвой, но, вероятно, будут воевать в составе своих собственных отдельных подразделений.

Украинские официальные лица заявили, что Москва поставила северокорейским войскам пулеметы, снайперские винтовки, противотанковые ракеты и реактивные гранатометы.

По словам американских чиновников, Россия обучала северокорейцев артиллерийскому огню, базовой пехотной тактике и, что особенно важно, зачистке окопов. Эта подготовка свидетельствует о том, что по крайней мере часть северокорейских сил будет задействована в лобовых атаках на украинские окопанные оборонительные позиции.

Украинский чиновник сообщил, что северокорейские войска были разделены на две группы – штурмовую группу и группу поддержки, которая поможет обеспечить безопасность на территории, отвоеванной у украинских сил.

Американские официальные лица считают, что украинские войска будет трудно вытеснить, а российские и северокорейские войска, вероятно, понесут большие потери, подобные тем, которые понесла Россия на востоке Украины. Американские и британские военные аналитики оценивают текущее количество погибших и раненых российских военнослужащих в среднем в более 1200 человек в день.

Северокорейцы будут воевать как легкая пехота, без использования бронетехники. А нынешняя украинская тактика артиллерийских обстрелов и атак беспилотников оказалась разрушительной для незащищенных российских войск, пишет издание.

Тем не менее, если Россия наберет обороты, она может не остановиться на своей границе, а попытаться оттеснить украинские войска еще дальше. По словам представителей американского оборонного ведомства, непонятно, даст ли правительство Северной Кореи разрешение своим войскам на проведение длительных операций в Украине, или они предназначены лишь для контрнаступления в Курской области. Некоторые американские чиновники считают, что Северная Корея может отдать приказ своим войскам остановиться на границе, пока российские войска продвигаются вглубь Украины.

Представители американского оборонного ведомства заявили, что не знают, пришлет ли Северная Корея дополнительное подкрепление. По словам высокопоставленного украинского чиновника, украинская разведка прогнозировала, что Северная Корея может прислать до 100 тысяч военных.