Росіяни майже цілодобово атакують Україну ударними БпЛА

У неділю вдень на території України знову фіксується рух ворожих ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Після нічної атаки відбій загрози ударних БпЛА було оголошено лише близько 8 ранку.

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Однак уже близько 13 години Повітряні сили знову повідомили про ворожі БпЛА в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Близько 14 години ворожі БпЛА було зафіксовано на Полтавщині.

Близько 16 години групи "Шахедів" спостерігалися у Київській та Полтавській областях, рухалися у західному та південно-західному напрямках.

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О 16:37 загрозу застосування ударних БпЛА оголосили в Кіровоградській області. Водночас на Київщині та Чернігівщині тривогу скасували.

Станом на 16:47 група "Шахедів" спостерігається на межі Черкащини та Кіровоградщини.

Оновлено: О 18:51 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА.