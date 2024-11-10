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Россияне почти круглосуточно атакуют Украину ударными БпЛА

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 16:48
Россияне почти круглосуточно атакуют Украину ударными БпЛА
иллюстрация Getty Images

В воскресенье днем на территории Украины снова фиксируется движение вражеских ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: После ночной атаки отбой угрозы ударных БпЛА был объявлен только около 8 утра.

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Однако уже около 13 часов Воздушные силы снова сообщили о вражеских БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

Около 14 часов вражеские БпЛА были зафиксированы на Полтавщине.

Около 16 часов группы "Шахедов" наблюдались в Киевской и Полтавской областях, двигались в западном и юго-западном направлениях.

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В 16:37 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Кировоградской области. В то же время в Киевской и Черниговской областях тревогу отменили.

По состоянию на 16:47 группа "Шахедов" наблюдается на границе Черкасской и Кировоградской областей.

Обновлено В 18:51 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.

беспилотникиШахед
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