Россияне почти круглосуточно атакуют Украину ударными БпЛА
В воскресенье днем на территории Украины снова фиксируется движение вражеских ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: После ночной атаки отбой угрозы ударных БпЛА был объявлен только около 8 утра.
Однако уже около 13 часов Воздушные силы снова сообщили о вражеских БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.
Около 14 часов вражеские БпЛА были зафиксированы на Полтавщине.
Около 16 часов группы "Шахедов" наблюдались в Киевской и Полтавской областях, двигались в западном и юго-западном направлениях.
В 16:37 угрозу применения ударных БпЛА объявили в Кировоградской области. В то же время в Киевской и Черниговской областях тревогу отменили.
По состоянию на 16:47 группа "Шахедов" наблюдается на границе Черкасской и Кировоградской областей.
Обновлено В 18:51 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы ударных БпЛА.