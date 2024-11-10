У Молдові після атаки РФ на Україну знайшли другий за день дрон

Після масованої атаки російських БпЛА проти України на півночі Молдови в неділю виявили другий за добу дрон.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Генеральний інспекторат молдовської поліції

Деталі: Другий дрон знайшли в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.

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Правоохоронці огородили територію довкола місця падіння безпілотника, аби фахівці могли його дослідити.

У молдовській поліції також повідомили нові подробиці стосовно першого дрона, який упав у Каушанському районі.

Дослівно поліція: "Після первинної експертизи було встановлено, що це був безпілотник типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі".

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Що передувало: Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.