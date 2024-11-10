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В Молдове после атаки РФ на Украину нашли второй за день дрон

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 17:21
В Молдове после атаки РФ на Украину нашли второй за день дрон
иллюстративное фото Getty Images

После массированной атаки российских БпЛА против Украины на севере Молдовы в воскресенье обнаружили второй за сутки дрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Генеральный инспекторат молдавской полиции

Детали: Второй дрон нашли в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе Молдовы.

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Правоохранители оградили территорию вокруг места падения беспилотника, чтобы специалисты могли его исследовать.

В молдавской полиции также сообщили новые подробности относительно первого дрона, который упал в Каушанском районе.

Дословно полиция: "После первичной экспертизы было установлено, что это был беспилотник типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью".

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Что предшествовало: Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

МолдовабеспилотникиШахед
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