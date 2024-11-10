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Син Трампа перепостив відео з підписом, що Зеленський втратить допомогу

Катерина ТищенкоНеділя, 10 листопада 2024, 18:08
Син Трампа перепостив відео з підписом, що Зеленський втратить допомогу
скріншот відео, яке перепостив син Трампа

Син обраного президента США, Дональд Трамп-молодший, перепостив відео з підписом про те, що Україна "втратить допомогу" через 38 днів.

Джерело: The Telegraph

Деталі: У суботу в Stories Instagram Дональд Трамп-молодший перепостив відео з президентом України Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом та підписом: "POV (point of view – ред.): Ви за 38 днів втратите свою допомогу"".

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На опублікованому відео Зеленський виглядає сумним поруч із Трампом, камера фокусується на обличчі Зеленського, після чого відео стає чорно-білим, а перед українським президентом падають доларові купюри.

Спочатку відео опублікувала Сара Пейлін, колишня губернаторка Аляски та кандидатка на посаду віце-президента від Республіканської партії.

17 грудня має відбутися зібрання виборників у різних штатах, де буде затверджено голоси за президента.

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Що передувало: За даними Politico, адміністрація президента США Джо Байдена планує до дня інавгурації Дональда Трампа – 20 січня 2025 року – використати всі виділені на військову допомогу Україні кошти, які ще залишились.

Співрозмовники Politico, однак, вказують, що на відправлення виділеної США зброї в Україну "зазвичай потрібні місяці", тому оголошені в найближчі тижні пакети навряд чи надійдуть у повному обсязі до кінця січня 2025-го, тоді як Трамп зможе призупинити відправлення зброї.

Трампдопомога Україні
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