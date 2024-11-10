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Сын Трампа перепостил видео с подписью, что Зеленский потеряет помощь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 18:08
Сын Трампа перепостил видео с подписью, что Зеленский потеряет помощь
скриншот видео, которое перепостил сын Трампа

Сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший, перепостил видео с подписью о том, что Украина "потеряет помощь" через 38 дней.

Источник: The Telegraph

Детали: В субботу в Stories Instagram Дональд Трамп-младший перепостил видео с президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом и подписью: "POV (point of view – ред.): Вы через 38 дней потеряете свою помощь".

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На опубликованном видео Зеленский выглядит грустным рядом с Трампом, камера фокусируется на лице Зеленского, после чего видео становится черно-белым, а перед украинским президентом падают долларовые купюры.

Первоначально видео опубликовала Сара Пейлин, бывший губернатор Аляски и кандидат на пост вице-президента от Республиканской партии.

17 декабря должно состояться собрание выборщиков в разных штатах, где будут утверждены голоса за президента.

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Что предшествовало: По данным Politico, администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа - 20 января 2025 года - использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.

Собеседники Politico, однако, указывают, что на отправку выделенного США оружия в Украину "обычно требуются месяцы", поэтому объявленные в ближайшие недели пакеты вряд ли поступят в полном объеме до конца января 2025-го, тогда как Трамп сможет приостановить отправку оружия.

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