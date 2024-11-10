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Вночі до Білорусі залітало щонайменше 10 "Шахедів" – аналітики

Катерина ТищенкоНеділя, 10 листопада 2024, 18:36
Вночі до Білорусі залітало щонайменше 10 Шахедів – аналітики
ілюстрація Getty Images

У ніч на неділю на територію Білорусі з України заходили щонайменше 10 російських ударних безпілотників.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Вночі з 9 на 10 листопада в Білорусь з України залетіли щонайменше 10 російських дронів-камікадзе типу "Шахед". Дрони проходили через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, залітали з Чорнобиля і Лоєва, і долітали до Мозирського району.

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Перший дрон залетів о 00:06 на Комарин. Далі "Шахеди" заходили о 00:22, 00:44, 00:59, 01:01, 01:40, 02:09, 02:17 і 03:00.

Частина "Шахедів", які заходили в "білоруський коридор", пізніше розверталися над Білоруссю і летіли у зворотному напрямку. Так один із дронів повернувся на Чернігівщину, повторно залетів у Білорусь уже в Гомельському районі і звідти пішов на Росію".

Деталі: За попередніми даними проєкту, над територією Білорусі зникли щонайменше 3 "Шахеди": о 00:51 під Брагіном; о 01:57 у Мозирському районі; о 02:09 у Єльському районі.

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Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, за ніч до Білорусі, Молдови та РФ полетіли 10 БпЛА.

БілорусьШахедбезпілотники
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