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Ночью в Беларусь залетало как минимум 10 "Шахедов" – аналитики

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 18:36
Ночью в Беларусь залетало как минимум 10 Шахедов – аналитики
иллюстрация Getty Images

В ночь на воскресенье на территорию Беларуси из Украины заходили минимум 10 российских ударных беспилотников.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Ночью с 9 на 10 ноября в Беларусь из Украины залетели как минимум 10 российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Дроны проходили через "беларусский коридор" Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и Лоева, и долетали до Мозырского района.

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Первый дрон залетел в 00:06 на Комарин. Далее "Шахеды" заходили в 00:22, 00:44, 00:59, 01:01, 01:40, 02:09, 02:17 и 03:00.

Часть "Шахедов", которые заходили в "беларусский коридор", позднее разворачивались над Беларусью и летели в обратном направлении. Так один из дронов вернулся на Черниговщину, повторно залетел в Беларусь уже в Гомельском районе и оттуда ушёл на Россию".

Детали: По предварительным данным проекта, над территорией Беларуси пропали как минимум 3 "Шахеда": В 00:51 под Брагином; В 01:57 в Мозырском районе; в 02:09 в Ельском районе.

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Всего же по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь в Беларусь, Молдову и РФ улетели 10 БпЛА.

БеларусьШахедбеспилотники
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