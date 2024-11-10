Байден переконуватиме Конгрес і Трампа в необхідності підтримки України – Салліван

Нинішній президент США Джо Байден до завершення своєї каденції говоритиме про необхідність підтримки України на тлі перемоги на виборах Дональда Трампа.

Джерело: радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS News, пише "Європейська правда"

Деталі: Салліван зазначив, що підхід адміністрації чинного президента США в останні дні "залишається таким самим, як і протягом останніх двох з половиною років: поставити Україну в якомога сильнішу позицію на полі бою, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів".

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Радник Байдена підтвердив, що адміністрація до завершення свого терміну прагнутиме використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.

"І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі", – додав він.

Водночас Салліван відмовився говорити, чи йдеться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

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"Президент Байден буде доводити, що нам потрібні постійні ресурси для України після закінчення його терміну, тому що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів", – зауважив радник президента США з нацбезпеки.

Що передувало: Напередодні ЗМІ повідомили, що США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.

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