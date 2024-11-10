Байден будет убеждать Конгресс и Трампа в необходимости поддержки Украины – Салливан

Нынешний президент США Джо Байден до завершения своей каденции будет говорить о необходимости поддержки Украины на фоне победы на выборах Дональда Трампа.

Источник: советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News, пишет "Европейская правда"

Детали: Салливан отметил, что подход администрации действующего президента США в последние дни "остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет: поставить Украину в как можно более сильную позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла как можно более сильную позицию за столом переговоров".

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Советник Байдена подтвердил, что администрация до завершения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.

"И, конечно, президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе", – добавил он.

В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.

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"Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины после окончания его срока, потому что угроза для Украины останется независимо от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров", – отметил советник президента США по нацбезопасности.

Что предшествовало: Накануне СМИ сообщили, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.

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