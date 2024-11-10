Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100

Байден будет убеждать Конгресс и Трампа в необходимости поддержки Украины – Салливан

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 19:49
Байден будет убеждать Конгресс и Трампа в необходимости поддержки Украины – Салливан
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Нынешний президент США Джо Байден до завершения своей каденции будет говорить о необходимости поддержки Украины на фоне победы на выборах Дональда Трампа.

Источник: советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News, пишет "Европейская правда"

Детали: Салливан отметил, что подход администрации действующего президента США в последние дни "остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет: поставить Украину в как можно более сильную позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, заняла как можно более сильную позицию за столом переговоров".

Реклама:

Советник Байдена подтвердил, что администрация до завершения своего срока будет стремиться использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.

"И, конечно, президент Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе", – добавил он.

В то же время Салливан отказался говорить, идет ли речь о каком-то конкретном законодательном предложении по финансированию.

РЕКЛАМА:

"Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины после окончания его срока, потому что угроза для Украины останется независимо от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров", – отметил советник президента США по нацбезопасности.

Что предшествовало: Накануне СМИ сообщили, что США планируют отправить Украине ракеты-перехватчики к системам ПВО Patriot и NASAMS, которых должно хватить до конца года.

Читайте больше о том, что означает избрание Дональда Трампа для Украины.

БайденТрамппомощь Украине
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Салливан заявил, что мобилизация военных Украине нужна больше, чем новое оружие

Графики отключения света на среду: ограничения будут легче

Зеленский об ударе по арсеналу под Брянском: Украина будет использовать дальнобойное оружие

Рада одобрила бюджет Украины на 2025 год

Зеленский: Сначала справедливый мир, а потом справедливые выборы

фото, дополненоРоссияне ударили по общежитию в Глухове: 12 погибших, среди них ребенок 8 лет

Все новости...
NYT: 50 тысяч военных России и КНДР готовятся к масштабному наступлению в Курской области
Сын Трампа перепостил видео с подписью, что Зеленский потеряет помощь
Ночью в Беларусь залетало как минимум 10 "Шахедов" – аналитики
В Молдове заявили, что российские дроны поставили под угрозу жизни ее граждан
Последние новости
21:13
В Бундестаг подадут новое предложение о передаче Украине Taurus
21:02
фотоАрмия РФ дважды ударила по Купянску: пострадали 4 человека
20:54
В ДТЭК рассказали о почасовых отключениях на среду в Киеве и 2-х областях
20:48
Опрос Gallup: Половина украинцев хочет быстрого завершения войны через переговоры
20:42
Закупка лекарств, криоконсервация биоматериала военных: какими будут расходы на медицину в 2025-м
20:28
хоккей"Сокол" в напряженном матче обыграл "Кременчуг" в чемпионате Украины
20:21
Американские чиновники непублично подтвердили первый удар ATACMS по территории РФ
20:10
"Россия не стерла Украину с лица земли": Салливан рассказал о политическом наследии Байдена
19:52
Китайские банки блокируют счета компаний РФ из-за подсанкционных адресов
19:48
Салливан заявил, что мобилизация военных Украине нужна больше, чем новое оружие
Все новости...
Реклама:
Реклама: