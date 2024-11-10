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Вночі росіяни атакували Чугуїв дронами: 5 постраждалих

Катерина ТищенкоНеділя, 10 листопада 2024, 20:48
Вночі росіяни атакували Чугуїв дронами: 5 постраждалих
Чугуїв, скріншот deepstatemap

В ніч на неділю російські війська атакували ударними безпілотниками Чугуїв на Харківщині, постраждало 5 людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: 10 листопада, починаючи з 00:35, збройні сили РФ били по Чугуєву за допомогою БпЛА. Зафіксовано три влучання у чотириповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Пошкоджено будинок та шість автомобілів, ще три автівки вигоріли вщент.

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Вибухових поранень дістали 40-річна жінка та 36-річний чоловік, які мешкають в будинку, їм надано допомогу на місці.

Попередньо, ворог застосував три БпЛА "Герань-2".

Згодом у прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва легких тілесних ушкоджень та гострої реакції на стрес зазнали ще троє мирних мешканців — 40-річна жінка, її донька 17 років та син віком 10 років. Усім їм надано медичну допомогу на місці.

Харківська областьбезпілотники
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