Ночью россияне атаковали Чугуев дронами: 5 пострадавших

В ночь на воскресенье российские войска атаковали ударными беспилотниками Чугуев на Харьковщине, пострадали 5 человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: 10 ноября, начиная с 00:35, вооруженные силы РФ били по Чугуеву с помощью БПЛА.

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Зафиксировано три попадания в четырехэтажный жилой дом, возник пожар. Поврежден дом и шесть автомобилей, еще три машины выгорели дотла.

Взрывные ранения получили 40-летняя женщина и 36-летний мужчина, проживающие в доме, им оказана помощь на месте.

Предварительно, враг применил три БпЛА "Герань-2".

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Впоследствии в прокуратуре сообщили, что в результате вражеского обстрела Чугуева легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс получили еще трое мирных жителей – 40-летняя женщина, ее дочь 17 лет и сын в возрасте 10 лет. Всем им оказана медицинская помощь на месте.