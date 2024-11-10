За два дні онлайн-відстрочку в "Резерв+" отримали 40 тисяч людей – Міноборони

За два дні роботи відповідної функції онлайн-відстрочку в застосунку "Резерв+" отримали вже близько 40 тисяч громадян.

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону в неділю ввечері

Пряма мова: "За два дні онлайн-відстрочки в "Резерв+" ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 тисяч наших громадян".

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Деталі: Черногоренко нагадала, що з суботи онлайн-відстрочки в "Резерв+" доступні для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно.

"Скоро сервіс буде доступним для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації", – анонсувала вона.

За словами заступниці міністра, в перші ж години роботи сервісу спостерігався "шалений запит на онлайн-відстрочку", через що спостерігається певне навантаження на реєстр "Оберіг".

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"Нагадаю, що ваша відстрочка надається саме з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, ми не зберігаємо дані наших користувачів. І через це час очікування може бути трохи більшим, ніж зазвичай, але всі заявлені відстрочки будуть видані", – запевнила Черногоренко.

Що передувало: Вранці 9 листопада послуга з оформлення онлайн відстрочки від мобілізації для окремих категорій військовозобов'язаних стала доступна в останньому оновленні додатка "Резерв+".