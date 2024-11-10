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За два дня онлайн-отсрочку в "Резерв+" получили 40 тысяч человек – Минобороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 ноября 2024, 23:20
За два дня онлайн-отсрочку в Резерв+ получили 40 тысяч человек – Минобороны
иллюстрация со страницы Черногоренко в Facebook

За два дня работы соответствующей функции онлайн-отсрочку в приложении "Резерв+" получили уже около 40 тысяч граждан.

Источник: замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона в воскресенье вечером

Прямая речь: "За два дня онлайн-отсрочки в "Резерв+" мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 тысяч наших граждан".

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Детали: Черногоренко напомнила, что с субботы онлайн-отсрочки в "Резерв+" доступны для людей с инвалидностью, а также для студентов, аспирантов и докторантов, которые учатся последовательно.

"Скоро сервис будет доступен для других категорий граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации", - анонсировала она.

По словам замминистра, в первые же часы работы сервиса наблюдался "бешеный запрос на онлайн-отсрочку", из-за чего наблюдается определенная нагрузка на реестр "Оберіг".

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"Напомню, что ваша отсрочка предоставляется именно из единого государственного реестра военнообязанных, мы не сохраняем данные наших пользователей. И поэтому время ожидания может быть немного больше, чем обычно, но все заявленные отсрочки будут выданы", - заверила Черногоренко.

Что предшествовало: Утром 9 ноября услуга по оформлению онлайн отсрочки от мобилизации для отдельных категорий военнообязанных стала доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+".

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