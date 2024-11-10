Генштаб: На фронті понад 150 боєзіткнень, третина – на Курахівському напрямку

У неділю на фронті відбулося 154 бойових зіткнення, зокрема на Курахівському напрямку зафіксовано 46 боєзіткнень, на Покровському – 35.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Противник завдав 48 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 85 КАБ) та 643 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3632 обстрілів позицій українських військ.

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На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. П’ять атак ворога вже відбито захисниками в районах Стариці та Вовчанська. Ворог застосовував авіацію та завдав три авіаудари, скинувши 4 КАБи по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка.

Противник здійснив три атаки на українські укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі їх в районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю вже відбито.

На Лиманському напрямку за день російські війська п’ять разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Терни, Торське та Серебрянка. Всі атаки противника зупинено.

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Оборонці стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час триває одна атака противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та Часового Яру. Ворог завдав авіаударів в районах Часового Яру та Слов’янська.

На Торецькому напрямку окупанти за неділю 14 разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Там же, а також неподалік Щербинівки активно діяла ворожа авіація. Продовжуються бойові дії у шести локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня загалом здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру та Петрівки. Дев’ять боєзіткнень на напрямку ще тривають. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Лисівка, Котлине, Суха Балка, Олександропіль.

За попередніми підрахунками, в неділю українські воїни ліквідували 145 та поранили 204 окупанта. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, багі та квадроцикл. Також було пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну гаубицю та квадроцикл.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 боєзіткнень. Атаки противника відбивались українськими воїнами поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Чотири атаки ще триває. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Курахове, Романівка та Дачне.

На Времівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися до Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки. Вісім атак вже відбито. В той же час противник активно застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Андріївка, Велика Новосілка, Новодарівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку окупанти два рази намагалися прорвати українську оборону в районах Новоандріївки та Малої Токмачки, в той же час завдали авіаудару по Темирівці.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів сім невдалих штурмів.