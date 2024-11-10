Генштаб: На фронте более 150 боестолкновений, треть – на Кураховском направлении

В воскресенье на фронте произошло 154 боевых столкновения, в частности на Кураховском направлении зафиксировано 46 боестолкновений, на Покровском – 35.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Противник нанес 48 авиационных ударов (в частности, задействовал 85 УАБ) и 643 ударов дронами-камикадзе, совершил 3632 обстрелов позиций украинских войск.

Реклама:

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку от Волчанска. Пять атак врага уже отражено защитниками в районах Старицы и Волчанска. Враг применял авиацию и нанес три авиаудара, сбросив 4 УАБа по районам населенных пунктов Харьков, Вильча и Ольховатка.

Противник совершил три атаки на украинские укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все они в районах Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая уже отражены.

На Лиманском направлении за день российские войска пять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Терны, Торское и Серебрянка. Все атаки противника остановлены.

РЕКЛАМА:

Защитники сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время продолжается одна атака противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часового Яра. Враг нанес авиаудары в районах Часового Яра и Славянска.

На Торецком направлении оккупанты за воскресенье 14 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки. Там же, а также неподалеку Щербиновки активно действовала вражеская авиация. Продолжаются боевые действия в шести локациях.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются. Противник применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Лисовка, Котлино, Сухая Балка, Александрополь.

По предварительным подсчетам, в воскресенье украинские воины ликвидировали 145 и ранили 204 оккупанта. Уничтожено две единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА, багги и квадроцикл. Также были повреждены две единицы автомобильной техники, одна гаубица и квадроцикл.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 46 боестолкновений. Атаки противника отбивались украинскими воинами вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Четыре атаки еще продолжаются. Оккупанты сбрасывали УАБы по районам населенных пунктов Курахово, Романовка и Дачное.

На Времовском направлении враг 13 раз пытался прорваться к Трудовому, Константинопольскому, Успеновке и Макаровке. Восемь атак уже отражены. В то же время противник активно применял авиационные средства поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Великая Новоселка, Новодаровка и Зеленое Поле.

На Ореховском направлении оккупанты два раза пытались прорвать украинскую оборону в районах Новоандреевки и Малой Токмачки, в то же время нанесли авиаудар по Темировке.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел семь неудачных штурмов.