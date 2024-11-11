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Шольц і Трамп поговорили про відновленням миру в Європі

Ольга Глущенко Понеділок, 11 листопада 2024, 05:50
Шольц і Трамп поговорили про відновленням миру в Європі
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив телефоном з обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом відновленням миру в Європі.

Джерело: речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, цитує Укрінформ

Пряма мова Гебештрайта: "Сьогодні (в неділю – ред.) ввечері федеральний канцлер Олаф Шольц поговорив по телефону з новообраним президентом США Дональдом Трампом і ще раз особисто привітав його з перемогою на виборах.

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Обидва обговорили німецько-американські відносини та поточні геополітичні виклики".

"Канцлер підкреслив готовність федерального уряду продовжувати успішне співробітництво між урядами обох країн, яке триває десятиліттями. Вони також домовилися працювати разом над відновленням миру в Європі".

Деталі: Слід зауважити, що Шольц на тлі урядової кризи в ФРН не потелефонував Трампу раніше, хоча привітав його наступного дня після обрання.

ШольцТрамп
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