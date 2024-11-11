Шольц и Трамп поговорили о восстановлением мира в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом восстановлением мира в Европе.

Источник: представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, цитирует Укринформ

Прямая речь Гебештрайта: "Сегодня (в воскресенье – ред.) вечером федеральный канцлер Олаф Шольц поговорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и еще раз лично поздравил его с победой на выборах.

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Оба обсудили германо-американские отношения и текущие геополитические вызовы".

"Канцлер подчеркнул готовность федерального правительства продолжать успешное сотрудничество между правительствами обеих стран, которое длится десятилетиями. Они также договорились работать вместе над восстановлением мира в Европе".

Детали Следует заметить, что Шольц на фоне правительственного кризиса в ФРГ не позвонил Трампу раньше, хотя поздравил его на следующий день после избрания.