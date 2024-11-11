ЗСУ відмінусували 1 770 окупантів за добу
Понеділок, 11 листопада 2024, 07:44
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу знешкодили 1 770 загарбників, 40 ББМ та 34 артсистеми.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 710 660 (+1 770) осіб,
- танків – 9 253 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 18 766 (+40) од,
- артилерійських систем – 20 314 (+34) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 676 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 636 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 802 (+119) од,
- спеціальної техніки – 3 620 (+16) од.
Дані уточнюються.