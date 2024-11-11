ВСУ отминусовали 1 770 оккупантов за сутки
Понедельник, 11 ноября 2024, 07:44
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили 1 770 захватчиков, 40 ББМ и 34 артсистемы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 710 660 (+1 770) человек,
- танков – 9 253 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 18 766 (+40) ед,
- артиллерийских систем – 20 314 (+34) ед,
- РСЗО – 1 245 (+0) ед,
- средств ПВО – 996 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 676 (+57) ед,
- крылатых ракет – 2 636 (+2) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 28 802 (+119) ед,
- специальной техники – 3 620 (+16) ед.
Данные уточняются.